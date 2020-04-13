تدهور علاقة مورينيو بندومبيلي مفيد لبرشلونة

كشف تقرير عن وجود أزمة بين جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام ولاعب خط الوسط تانغي ندومبيلي، مما يفتح الباب أمام رحيله خلال الانتقالات القادمة.

ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن مورينيو سئم من ندومبيلي، الذي عانى من العديد من الإصابات، في الموسم الأول للبرتغالي مع النادي ولا يريده مع الفريق الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة: «ندومبيلي ليس سعيداً في توتنهام، بسبب العلاقة مع مدربه، مما يفتح الباب أمام رحيله».

وأشار التقرير إلى أن هذه الأزمة، ستعيد اهتمام برشلونة بالنجم الفرنسي، ولا سيما أنه تابعه خلال فترته مع ليون قبل انتقاله إلى سبيرز.

وأفادت الصحيفة بأن ندومبيلي الذي انضم إلى توتنهام الصيف الماضي، جذب أنظار العديد من الأندية الإنجليزية للتعاقد معه.