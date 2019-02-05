رفع قيمة جوائز دبي للتنس إلى 5.4 ملايين دولار

شعار بطولة سوق دبي الحرة للتنس

كشف صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة إلى 5.4 ملايين دولار بواقع 2.7 لبطولة السيدات و2.7 للرجال، مشيراً إلى نفاد 70% من تذاكر الحدث الذي يقام هذا العام من 17 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل.



وأوضح تهلك، أن تخفيض ثمن التذاكر بـ40% مقارنة بالعام الماضي والعودة إلى أسعار 2014 ساهم في هذا الإقبال المكثف وخاصة بالنسبة لبطولة الرجال التي تشهد عودة الأسطورة السويسرية روجر فيدرر حامل اللقب 7 مرات، ومشاركة بطل النسخة الماضية الإسباني باوتيستا آغوت وأسماء كبيرة أخرى مثل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، والتشيكي توماس بيرديتش، الذي وصل إلى نهائي دبي مرتين، والكرواتي مارين شيليتش، بطل دورة الولايات المتحدة المفتوحة سابقاً، والياباني كاي نيشيكوري، لاعب آسيا الأول.



وأكد تهلك أن عودة فيدرر ستعزّز نجاح البطولة جماهيرياً كونه اللاعب الأكثر طلباً من عشاق التنس في دبي، وقال: "تحتل بطولة دبي مكانة مميزة في قلب فيدرر لأن سوق دبي الحرة كان لها أثر واضح في مسيرته الرياضية، حيث يحمل أول لقب توج به في حياته اسم سوق دبي الحرة، الذي حصل عليه في بطولة ميلان عام 2000 وهي من فئة 250 نقطة".



وعن الشروط المالية التي يطالب بها النجوم الكبار مثل فيدرر، أوضح مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس أن النجوم الكبار في أي لعبة مثل الغولف والتنس والدراجات الهوائية يشترطون مبالغ مالية للمشاركة في البطولات الدولية وأن السويسري واحد منهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأسطورة طلب الإقامة في منطقة جميرا الساحرة لأنه تعودها حتى في زياراته السابقة.



وحول إمكانية مشاركة الصربي نوفاك جوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة للتنس الشهر الماضي، قال تهلك: تواصلنا معه قبل تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة، وفي الحقيقة أبدى تردداً في موقفه ولم يؤكد مشاركته 100%، في كل الأحوال تركنا بطاقة دعوة استثنائية له، في حال قرر تأكيد مشاركته في اللحظات الأخيرة يمكنه ذلك، نتمنى أن يأتي جوكوفيتش لأنه سيعزز نجاحات النسخة الجديدة للبطولة بما أن أنظار العالم تلتفت إليه بعد تتويجه بلقب أستراليا".



وحول استمرار غياب رافاييل نادال عن البطولة، كشف تهلك أن النجم الإسباني مرتبط منذ سنوات ببطولة أكابولكو المكسيكية التي تقام بالتزامن مع بطولة سوق دبي الحرة، مشيراً إلى أن نادال يفضل أكابولكو لعدة أسباب من بينها قربها من بطولة إنديان ويلز الأميركية التي تعد أحد الأهداف الرئيسة له سنوياً، بالإضافة إلى امتلاكه استثمارات خاصة في مدينة أكابولكو وثالثاً عامل اللغة.



وكشف تهلك أن عملية بيع التذاكر انطلقت قبل شهر عبر الموقع الإلكتروني للبطولة وأنه تم بيع 70% منها حتى الآن وهو ما يعادل أكثر من 40 ألف تذكرة وبفارق 5% عن العام الماضي، مشيراً إلى أنه مع اقتراب موعد البطولة يتوقع أن تنفد كافة التذاكر وخاصة بالنسبة للأيام الأخيرة في بطولة السيدات والرجال.



وأضاف: "استعداداً لهذا الحدث تم تجهيز الملعب الرئيس بآخر تقنيات الإضاءة المعتمدة في بطولات غراند سلام بتكلفة بلغت 1.8 مليون درهم".



وصرح تهلك أن اللجنة المنظمة بصدد وضع خطة لزيادة الجماهير في بطولة السيدات التي تشكو سنوياً من قلة الحضور وخاصة في الأيام الأولى، مشيراً إلى أن مشاركة النجمات المصنفات العشر الأوائل على العالم من الممكن أن تشكل عامل تحفيز للجماهير على الحضور.