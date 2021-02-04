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رقم سلبي جديد لليفربول بعد لقاء برايتون

منشور 04 شباط / فبراير 2021 - 08:58
خسارة جديدة للريدز
خسارة جديدة للريدز

تلقى ليفربول حامل اللقب خسارة مفاجئة أمام ضيفه برايتون بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب آنفيلد ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق الريدز بالتالي رقماً سلبياً جديداً هذا الموسم نظراً لفشله في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي داخل ملعبه المعروف تاريخياً بسطوته على الخصوم.

يذكر أن ليفربول تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم في البطولة ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

Via SyndiGate.info


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