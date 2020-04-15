رقم قياسي جديد بانتظار كورتوا

يقدم الحارس تيبو كورتوا موسماً مميزاً مع ريال مدريد، قبل توقف المسابقات بسبب جائحة فيروس كورونا، التي تسببت بحالات عديدة من الإصابات والوفيات خصوصاً في إسبانيا.

ولقي صاحب الـ 27 عاماً، إشادة مديره الفني زين الدين زيدان في يناير الماضي، حيت قال في تصريح: "بإمكانه كسر جميع الأرقام القياسية لحراسة المرمى مع ريال مدريد".

وحسب تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الحارس البلجيكي يتدرب في المنزل حاله حال باقي لاعبي الفريق، وقد وضع نصب عينيه هدفاً شخصياً، وهو الفوز بجائزة "زامورا" لأفضل حارس في الدوري الإسباني للمرة الثالثة، والتي حصدها في موسمي 2012-2013 و2013-2014 عندما كان في أتلتيكو مدريد، وإذا نجح في ذلك، فإنه سيعادل أساطير الحراسة في إسبانيا، وهم ريكاردو زامورا وغريغوريو بلاسكو وخوسيه فيسنتي وسلفادور سادورني وأركونادا وأبلانيدو.

ويعتبر كورتوا المرشح الأبرز لحصد الجائزة، كونه تلقى 16 هدفاً في المنافسة المحلية في 24 مباراة، وسيحتاج البلجيكي لخوض أربع مباريات أخرى للوصول إلى ما مجموعه 28 مباراة، كون الجائزة تمنح لأقل حارس تلقى أهدافا لكنه لعب ما لا يقل عن 28 لقاءً ولمدة 60 دقيقة في كل منها.

ويعتبر حارس الغريم والجار اللدود أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، أقرب المنافسين لكورتوا، حيث استقبل 21 هدفاً في 27 مباراة في الليغا.