رقم قياسي جديد لراموس مع منتخب إسبانيا

خاض مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس مباراته الدولية الـ 168 مع منتخب إسبانيا لينفرد بالرقم القياسي في تمثيل بلاده الذي كان يتقاسمه مع الحارس إيكر كاسياس، بعد أن شارك أساسياً أمام منتخب النرويج في تصفيات يورو 2020.

وخاض ابن الثالثة والثلاثين حالياً، باكورة مبارياته الدولية عام 2005 ضد الصين.

وكان راموس ضمن منتخب لا روخا الذهبي المتوج بلقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010، قبل أن يصبح قائداً لمنتخب إسبانيا عام 2016 بعد اعتزال زميله السابق في ريال مدريد كاسياس.

وكان راموس ظهير إشبيلية السابق عادل رقم كاسياس خلال المباراة أمام جزر فارو الشهر الماضي ضمن التصفيات.

وبات راموس على بعد 8 مباريات فقط من الرقم القياسي الأوروبي لاكبر عدد من المباريات والمسجل باسم الحارس الإيطالي الأسطورة جيانلويجي بوفون (176 مباراة دولية) وعلى بعد 16 مباراة من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم المصري أحمد حسن (184).