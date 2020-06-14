رقم قياسي جديد لميسي في الدوري الإسباني

حقق النجم ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإسباني بعد تسجيله الهدف الرابع لبرشلونة، أمس السبت، في مرمى مستضيفه ريال مايوركا ضمن المرحلة الـ 28.

ونجح الدولي الأرجنتيني في قيادة البارسا لتحقيق فوز ساحق برباعية نظيفة على مستضيفه مايوركا إذ سجل آرتورو فيدال الهدف الأول، ثم تبعه مارتن برايثوايت بالهدف الثاني من تمريرة رأسية لميسي لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني، استطاع جوردي آلبا إضافة الهدف الثالث، قبل أن يختتم "ليو" بنفسه حفل الأهداف بتسجيل الرابع.

ويأتي الهدف الذي سجله قائد الفريق الكتالوني ليكن هدفه الـ 20 هذا الموسم في الدوري الإسباني، ليحقق رقماً قياسياً كأول لاعب في تاريخ الليغا يسجل 20 هدفاً أو أكثر في 12 موسماً متتالياً.

ويحتل ميسي حالياً صدارة جدول هدافي الدوري الإسباني بـ 20 هدفاً كما يحتل صدارة صانعي الأهداف بعدما صنع 14 هدفاً لزملائه.