رقم قياسي جديد لميسي

أحرز النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة هدفاً تاريخياً في مرمى ضيفه قاديش، خلال مباراته الـ 506 بقميص البارسا أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وسجل الأرجنتيني هدف التقدم للبلاوغرانا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، على ملعب كامب ناو، ليضيف قاديش إلى قائمة ضحاياه، ويصبح الفريق الـ 38 الذي يزور شباكه في الدوري الإسبانية، من أصل 40 فريقاً، باستثناء مورسيا وخيريز.

واحتفل ميسي (33 عاماً) بأفضل طريقة، بمشاركته في المباراة 506 مع برشلونة، وحطم بذلك رقم الأسطورة تشافي هيرنانديز كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري الإسباني مع العملاق الكتالوني.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده إلى 16 هدفاً هذا الموسم ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي الليغا مع زميله السابق في برشلونة، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي.

وسجل الهداف التاريخي لبرشلونة والليغا، هدفه الـ 460 بقميص البلاوغرانا خلال مسيرته معه حتى الآن، إضافة إلى صناعة 201 هدف، و655 هدفاً في جميع البطولات.