رقم قياسي لراموس في مسيرته مع ريال مدريد

أصبح قائد ريال مدريد وقلب دفاعه النابض، سيرخيو راموس، المدافع الأكثر تهديفاً بمركزه في تاريخ الدوري الإسباني، مناصفة مع رونالد كومان نجم برشلونة السابق.

وأحرز راموس الهدف الثاني لريال مدريد أمام آيبار (3-1)، في الدقيقة 30 أمس الأحد ضمن المرحلة الـ 28 من الليغا.

ورفع راموس بالتالي رصيده إلى 67 هدفاً، ولديه الكثير من الوقت لفك شراكته مع نجم برشلونة السابق، كومان، المدرب الحالي لمنتخب هولندا.

وأحرز راموس (34 عاماً) 67 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالدوري الإسباني، منها 11 ركلة جزاء، بينما سجل كومان 46 هدفاً من ركلات الجزاء، من أصل أهدافه السبعة والستين.