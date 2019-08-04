رقم كارثي يدنو من مرمى ريال مدريد

اقترب عرين ريال مدريد من معادلة أو تخطي أسوأ فترة إعداد منذ عام 1980، وذلك بعد تلقيه 16 هدفاً خلال خمس مباريات فقط في فترة التحضيرات للموسم القادم.

وشارك الملكي أولا في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال، والتي افتتحها بالخسارة أمام بايرن ميونيخ (1-3)، ثم تعادل مع آرسنال (2-2) قبل الفوز بركلات الترجيح (3-2)، وأخيراً خسر أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد (3-7).

وأعادت هذه الخسارة الثقيلة أمام أتلتي إلى الأذهان خسارة الميرينغي أمام الفريق البافاري بنتيجة (1-9) عام 1980 خلال مباراة ودية ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ثم شارك ريال مدريد بعد ذلك في بطولة كأس أودي الودية التي خسر فيها أولاً أمام توتنهام بهدف نظيف، قبل أن يفوز على فينيرباهتشة بنتيجة (5-3).

ويتبقى لريال مدريد مباراتان وديتان الأولى أمام ريد بول سالزبورغ الأسبوع القادم والثانية أمام روما في الـ 11 من هذا الشهر.

وإذا تلقى الملكي أي هدف آخر في إحدى هاتين المباراتين سيعادل بذلك أسوأ فترة إعداد له والتي كانت عام 1980، والتي تلقى خلالها 17 هدفاً.

وقبل حراس ريال مدريد الثلاثة أهدافاً، إذ مُنيت شباك كايلور نافاس بتسعة أهداف، وتيبو كورتوا بستة أهداف والشاب أندري لونين بهدف وحيد.

عموماً، اهتزت شباك ريال مدريد 16 مرة في مبارياته الخمس الأخيرة، أي بمعدل هدف كل 28 دقيقة، مما يجعل مدربه زين الدين زيدان في وضع لا يحسد عليه.

وأثنى المدير الفني الفرنسي على أداء ريال أمام فينيرباهتشة بالقول: “سنجد الحلول، سنعمل. أنا خلف اللاعبين وأعرف أننا سنتقدم وسنخوض موسماً رائعاً”.

وتابع في إشارة إلى الأهداف التي دخلت مرمى حراسه: “لا أحد يحب أن يتلقى ثلاثة أهداف، لكننا سجلنا خمسة، لذلك بالنسبة لنا الفوز يعد أمراً إيجابياً”.