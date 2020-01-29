ركلات الترجيح تطيح بالسيلية من تصفيات دوري أبطال آسيا

فشل السيلية القطري في عبور حاجز خودور الإيراني في الدوري التمهيدي المؤهل لدوري مجموعات أبطال آسيا، بعد أن خسر بركلات الترجيح بخمسة أهدف لأربعة بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السبلي في المباراة التي جرت على ملعب عبد الله بن خليفة بالدحيل.

وأهدر الركلة الوحيدة للسيلية المحترف الإيراني كريم أنصاري، فيما سجل كل من أبوصوفة وسيرجن ومجدي صديق ونذير بلحاج، وسجل الفريق الإيراني ركلاته الخمس عن طريق روح الله، ميلاد، أمين غاصم، فرشاد، سيد صادقي، وتأهل الفريق الإيراني إلى المجموعة الثانية إلى جانب الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي والأهلي الإماراتي.