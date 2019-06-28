ركلات الترجيح تمنح البرازيل بطاقة العبور لنصف نهائي كوبا أميركا

نجح منتخب البرازيل في بلوغ نصف نهائي كوبا أميركا بعد الفوز على باراغواي بركلات الترجيح 4-3 في المباراة التي جمعتهما فجر الجمعة ضمن ربع النهائي بعد التعادل السلبي في الزمن الأصلي.

وكسرت البرازيل نحسها مع باراجواي التي كانت أقصتها من نفس الدور، وبركلات الترجيح في نسختي 2011 و2015.

عوض تيتي مدرب السامبا غياب كاسيميرو للإيقاف بآلان إلى جانب آرتور ميلو، واستمر غابرييل جيزوس وإيفرتون على الجناحين بعد استبعاد ريتشارليسون للمرض.

دخلت البرازيل اللقاء سريعاً، وشهدت الدقيقة الثالثة تسديدة قوية من روبرتو فيرمينو استقرت بين يدي الحارس روبرتو فيرنانديز، ثم عاود إيفرتون الأمر وبنفس النتيجة.

وتألق آليسون حارس السيليساو في الدقيقة 29 وأبعد فرصة خطيرة لباراغواي إلى ركنية من ديرليس غونزاليز.

بدأ الشوط الثاني بدخول أليكس ساندرو بدلاً من فيليبي لويس في مركز الظهير الأيسر، الأخير كان تلقى بطاقة صفراء في النصف الأول.

وحصل فيرمينو على خطأ بدا أنه ركلة جزاء في الدقيقة 56، لكن الحكم روبرتو توبار عاد لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء طرد فابيان فالبوينا، مدافع باراغواي إثره.

وكاد داني ألفيش يفتتح التسجيل من الركلة الحرة التي نفذت بعد ثلاث دقائق، لكن فيرناندبز أبعدها بصعوبة لركلة ركنية.

عاد حارس باراغواي للتألق في الدقيقة 70 حين أبعد تسديدة قوية من آرتور بعد عمل فردي مميز من ساندرو.

وأضاع الثنائي فيليبي كوتينيو وجيسوس فرصة مزدوجة محققة في الدقيقة 74 داخل منطقة الجزاء.

استمر تألق فيرنانديز الذي أبعد رأسية خطيرة في الدقيقة 89، ثم تدخل القائم الأيمن وتصدى لتسديدة ويليان، مانعاً البرازيل من افتتاح التسجيل.

كاد البديل خوان إسكوبار أن يسجل للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع عكس سير المباراة، لكنه فشل في التعامل مع الفرصة.

استمر الحظ في معاندته للبرازيل في الوقت بدل الضائع، وتصدى دفاع باراغواي ببسالة لتسديدتي كوتينيو وإيفرتون الخطيرتين، لتذهب المباراة لركلات الترجيح.

تصدى آليسون لركلة جوميز، ثم سجل ويليان، وعادل آلميرون، فيما سجل ماركينوس للبرازيل الركلة الثانية، ثم رد فالديز بالتسجيل، وكذلك كوتينيو، ثم فالديز، لكن فيرمينو أطاح بكرته خارج المرمى في الركلة الرابعة، وبنفس الشكل أهدر غونزاليز، ليحسم جيزوس التأهل بركلته الناجحة.

وستلاقي البرازيل في المربع الذهبي الفائز من مباراة فنزويلا والأرجنتين في الثالث من الشهر القادم.