ركلات الترجيح تمنح تشيلي التأهل على حساب كولومبيا

أمست علاقة منتخب تشيلي بركلات الترجيح في بطولة كوبا أميركا وطيدة، وذلك بعد أن أقصى خصمه منتخب كولومبيا (5- 4) في ربع النهائي، ليتأهل البطل إلى المربع الذهبي بانتظار الفائز من مواجهة منتخبي أوروغواي وبيرو القوية، ومرة جديدة تُنصفه ركلات الحظ.

وكان منتخب تشيلي حصد اللقب في النسختين الأخيرتين من البطولة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، حتى أمسى الحظ حليفه عندما يتم اللجوء لركلات الترجيح، وهو ما حصل مجدداً أمام منتخب كولومبيا في مواجهة ربع النهائي.

شهدت المباراة بشكل عام أفضلية طفيفة لمنتخب تشيلي من ناحية صناعة الفرص، فبطل أميركا اللاتينية سدد عشر تسديدات وخلقت تسع فرص مقابل فرصة خطيرة واحدة، في حين سددت كولومبيا ست تسديدات مقابل خلق 3 فرص سانحة لهز الشباك.

بهذا الانتصار، استمر تفوق منتخب تشيلي على كولومبيا تاريخياً في المباريات الودية والرسمية التي جمعتهما، إذ تفوق بطل قارة أميركا الجنوبية في 15 مباراة مقابل خسارته في 10 وتعادل المنتخبين في 14 مواجهة.

ويسعى منتخب تشيلي إلى تحقيق لقب كوبا أميركا للمرة الثالثة توالياً بعد عامي 2015 و2016، وبالتالي يصبح ثاني منتخب من قارة أميركا الجنوبية يُتوج باللقب في ثلاث مرات متتالية بعد إنجاز المنتخب الأرجنتيني في سنوات (1945 و1946 و1947).