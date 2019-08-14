ركلات الترجيح تمنح ليفربول كأس السوبر الأوروبي

توج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي بفوزه على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لموقعة ملعب فودافون آرينا في اسطنبول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

رغم أفضلية الفريق اللندني في أول 10 دقائق، بضغط واستحواذ على منطقة المناورات، إلا أن بطل دوري الأبطال كاد يخطف هدف الأسبقية، بتمريرة في عمق الدفاع من أليكس أوكسلايد تشايمبرلين لمحمد صلاح المنطلق نحو المرمى ، لينفرد وجهاً لوجه مع الحارس كيبا، ويسدد بقدمه اليمنى، لكن الحارس الإسباني حافظ على نظافة شباكه ببراعة.

وبعد وابل من التمريرات القصيرة على حدود منطقة الجزاء، تلقى بيدرو رودريغيز تمريرة على الجهة اليسرى، ليطلق تصويبة صاروخية ارتطمت في عارضة الحارس أدريان، قبل أن يخطف المحظوظ في المواجهات الكبرى أوليفيه جيرو، الأضواء بتسجيل هدف الأسبقية لأسود غرب لندن.

جاء الهدف إثر هجمة منظمة قادها نغولو كانتي من العمق، ومن ثم مرر الكرة لكريستيان بوليسيتش، الذي ضرب بدوره قلبي الدفاع بتمريرة أرضية، على إثرها انفرد مهاجم آرسنال السابق بالحارس أدريان، ليغالطه بتسديدة أرضية سكنت الشباك.

ولولا تقنية (VAR) لقتلت المباراة قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس، بعد إلغاء هدف بوليسيتش بداعي التسلل قبل أن يستلم الكرة ويسددها في مرمى حامي عرين الريدز، لينتهي الشوط الأول بهدف جيرو الوحيد.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن ساديو ماني من إدراك التعادل لليفربول بهفوة مشتركة بين دفاع تشيلسي والحارس كيبا، انتهت بلمسة من البديل روبرتو فيرمينو لأسد التيرانغا، الذي لم يجد صعوبة في إرسال الكرة للمرمى الخالي.

تحسن أداء ليفربول بعد العودة لنتيجة المباراة، مع ذلك لم تتغير النتيجة رغم وصول فريق المدرب يورغن كلوب أكثر من مرة لمرمى كيبا، أخطرها الفرصة التي سددها صلاح ووجدها فيرجيل فان دايك، ليسدد في المرمى من على خط منطقة الست ياردات، إلا أن حارس تشيلسي أبعد الكرة بردة فعل يُحسد عليها.

وفي الأشواط الإضافية، عاد ماني للظهور في الأضواء بمغالطة كيبا للمرة الثانية بتسديدة لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء، لكن الرد اللندني جاء سريعاً من ركلة جزاء لمصلحة البديل تومي آبراهام بعد تعرضه للإعاقة من قبل الحارس أدريان على خط منطقة الجزاء، نفذها جورجينو بنجاح، مسجلاً هدف التعادل الثاني قبل انتهاء الشوط الإضافي الأول.

وفي ركلات الترجيح، أهدر آبراهام ركلته مانحاً اللقب لليفربول الذي سجل لاعبوه ركلاتهم الخمس.