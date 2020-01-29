ركلة جزاء تنقل الأهلي لمرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا

خطف الأهلي السعودي، بطاقة العبور لدور مجموعات دوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكستاني 1-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة» في دور الإقصائيات من البطولة.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات ليشارك ضمن المجموعة الأولى إلى جوار أندية الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني الذي استطاع كذلك تحقيق الفوز على الريان القطري 5-0 على ملعب جاسم بن حمد.

وتمكن الجزائري يوسف البلايلي محترف الأهلي، من تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد أن خيّم التعادل في الوقت الأصلي بين الفريقين.