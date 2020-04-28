رمضان يغير مواعيد تدريبات صلاح

قرر محمد صلاح، مهاجم ليفربول، تعديل موعد تدريباته من الصباح إلى المساء، خلال فترة شهر رمضان المبارك، حتى يستطيع الصيام بشكل طبيعي.

واستغل الدولي المصري فترة توقف المنافسات لتنسيق موعد التدريب الجديد مع الجهاز الفني لليفربول، تحت إشراف الطاقم الطبي ومساعديهم.

ويقضي صلاح وقته في التدريبات المسائية عبر الفيديو، مع حصوله على راحة أثناء فترة الصيام صباحاً، حتى لا يتأثر بدنياً بعدم الأكل والشرب.

على جانب متصل، تعتبر هذه الطريقة الأفضل بالنسبة للاعبين المسلمين في أوروبا، نظراً لعدم وجود مباريات في الوقت الراهن، سواء داخل إنجلترا أو خارجها.