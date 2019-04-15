روبرتسون: صلاح أسكت المشجعين العنصريين بهدفه

أعرب الشاب أندرو روبرتسون نجم ليفربول عن سعادته بما بفوز فريقه أمس على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-0 ضمن لقاءات المرحلة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها روبرتسون وأكد خلالها أن سعادته اكتملت بتسجيل محمد صلاح للهدف الثاني وإسكاته لألسنة العنصرية في جماهير تشيلسي.

وقال الشاب: "وقعت بعض الأمور مؤخراً التي لم تكن الأفضل، لكن صلاح أخرس الجميع بتسجيله.

"أصدر النادي بياناً حينها، وظهر صلاح كأنه بخير وتعامل مع الأمر بشكل جيد، ولم يؤثر عليه على الإطلاق.

"من المحزن أنه هناك أشخاص يقومون بمثل هذه الأمور، قال (رحيم) ستيرلينغ قبل أيام أن الحل المثالي لمثل هذه الأشياء هو تسجيل الأهداف وإخراس الجماهير المسيئة، وصلاح فعل ذلك، بالرغم من معرفتي أن من قاموا بذلك يمثلون أقلية من مشجعي تشيلسي".

يذكر أن صلاح سجل هدفه الـ 19 في الدوري الإنجليزي أمس في شباك فريقه السابق تشيلسي من تصويبة صاروخية على مرمى الحارس كيبا.