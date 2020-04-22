روبرتو كارلوس: انتقالي لريال مدريد تم في 10 دقائق

كشف الدولي السابق في المنتخب البرازيلي، والجناح الأيسر في ريال مدريد، روبرتو كارلوس، عن أن 10 دقائق فقط كانت وراء انتهاء علاقته بإنتر ميلان ورحيله إلى العاصمة الإسبانية.

وأدلى البرازيلي بالعديد من التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، تولى نقلها الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تحدث خلالها كارلوس عن العديد من الأمور، أبرزها كيفية انتقاله لريال مدريد، وأفضل هدف سجله، وأصعب مهاجم شاهده في مسيرته الممتدة بين عامي 1991 و2015.

وقال كارلوس في تصريحاته: "النجاح في تسجيل سبعة أهداف في مبارياتي السبع الأولى مع إنتر ميلان، كان وراء الدفع بي للعب في مركز المهاجم بدلاً من مركز الجناح، مما جعلني أعاني كثيراً، ودفعني للحديث مع (ماسيمو) موراتي (رئيس إنتر السابق) لإخباره بأني لا أريد مواصلة اللعب في مركز الهجوم، إذ كان علي المشاركة في كوبا أميركا خلال ثلاثة أشهر، لأعقد اجتماعاً مع لورينزو سانز (رئيس ريال مدريد السابق)، وفي غضون 10 دقائق فقط انتهت علاقتي بإنتر ميلان، ورحلت إلى ريال مدريد".

وأكد البرازيلي أن هناك مهاجمين أقوياء عدة واجههم في مسيرته، مثل سامويل إيتو نجم برشلونة السباق، لكنه يرى أن زميله في النادي الملكي والدولي البرتغالي لويس فيغو كان الأقوى بين المهاجمين كافة الذين عاصرهم.

واعتبر كارلوس أن هناك أكثر من هدف مميز يجوب في ذاكرته، إلا أن أفضلها مع ريال مدريد كان الهدف الذي سجله في الكلاسيكو أمام برشلونة، ومع المنتخب البرازيلي كان في شباك غريمه الفرنسي عام 1997.

وعن تأثيره على مواطنه مارسيلو في ريال مدريد، قال كارلوس: "كانت هناك نصائح كثيرة له، إلا أن مارسيلو قائد، بل هو أحد قادة أكبر نادي في العالم، وعندما انضم لريال مدريد، وهو في الـ 17 من عمره، كنت أتحدث معه، لقد صنع تاريخه الرائع لأجله ليس من أجلي، مارسيلو ظاهرة في كرة القدم".