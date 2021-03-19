روبرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس

سخر روبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد من المواجهة المرتقبة بين الملكي وليفربول، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

والتقى الطرفان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، وحقق الميرينغي الفوز بنتيجة (3-1) في العاصمة الأوكرانية كييف، وهي المباراة التي شهدت الإصابة الشهيرة لمحمد صلاح نجم الريدز بعد تدخل سيرخيو راموس قائد ريال العنيف ضده.

وقال البرازيلي مازحاً، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "صلاح لن يقترب من راموس، سيكون أمراً سيتم الحديث عنه كثيراً.

"سنواجه فريقاً جيداً، المباراة الأولى على أرضنا، وريال مدريد يمر بلحظات رائعة، يجب حسم المواجهة في ملعبنا.

"الشيء المهم أن يكون لدى (المدرب زين الدين) زيدان فريق جاهز، وأن يعود المصابون في أسرع وقت ممكن، من السهل عليه أن يكون مدرباً هنا لأنه يمتلك الأفضل تحت تصرفه.

"إذا لم تسر المباراة بشكل جيد، فهناك 8 لاعبين على أعلى مستوى ينتظرون المشاركة (يقصد البدلاء)، يجب أن تقلق من مواجهة ليفربول، لكن عليهم القلق أكثر منا".

وأتم: "اعتاد ليفربول على إيصال الكرة للمهاجمين، وتعاقدوا مع تياغو آلكانتارا لمساعدتهم، لكنه لم يتكيف مع زملائه، المشكلة ليست في تياغو، بل التغيير في أسلوب زملائه".