روبرتو كارلوس: كابيلو أهم مدرب في مسيرتي

اعترف نجم كرة القدم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس بفضل فابيو كابيلو مشيراً إلى أنه المدرب الأهم في مسيرته الاحترافية.

وأصبح كارلوس أسطورة لريال مدريد، الذي لعب له منذ 1996، وحتى 2007، لكنه يدين بالفضل الكبير في ذلك لكابيلو، حسبما أكد اللاعب السابق في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية.

كان كارلوس، بدأ مسيرة احترافه في أوروبا عبر إنتر ميلان في 1995؛ حيث لعب بجوار بول إينس، وخافيير زانيتي، تحت قيادة ماسيمو موراتي رئيس النادي وقتها.

وأظهر كارلوس، إمكانياته العالية في المباريات الأولى له مع الفريق، كما أظهر قدراته التهديفية رغم مشاركته في مركز الجناح الأيسر، لكن نتائج الفريق لم تكن على ما يرام ما دفع إنتر للتعاقد مع المدرب روي هودجسون.

وقال كارلوس «دمرني هودجسون، وجعلني ألعب بخط الوسط، كنت سأفقد فرصة اللعب مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أميركا 1997، لم يكن هذا لأننا نلعب بشكل سيء وإنما لأنه لم يكن يعرف الكثير عن كرة القدم».

كان هودجسون يرى أن كارلوس يفتقد الانضباط الخاص بمركز الظهير الأيسر، حيث كان يفضل عليه في هذا المركز فيليس سينتوفانتي، كما تعاقد انتر بعدها مع أليساندرو بيستوني للعب في نفس المركز، ما دفع كارلوس للتفكير في الرحيل عن صفوف إنتر.

وأوضح كارلوس «تحدثت إلى موراتي وطلبت منه الرحيل» مشيراً إلى أنه رحل بالفعل إلى ريال مدريد ليلعب تحت قيادة كابيلو، وقال كارلوس «انتقلت إلى ريال مدريد، كابيلو كان أهم مدرب في حياتي».