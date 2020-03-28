روبرتو كارلوس: نيمار سعيد في باريس سان جيرمان

أكد البرازيلي روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد السابق، أنه كان يتمنى انضمام مواطنه نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الحالي، إلى صفوف الملكي منذ فترة طويلة.

وقال روبرتو كارلوس، خلال حوار مع «فوكس سبورتس»: «لو كان الأمر بيدي، لكان نيمار هنا في ريال مدريد منذ فترة طويلة، لكن الحياة لا تسير كما يود المرء.

«اللاعبون العظماء يجب أن يلعبوا دائماً في أفضل أندية العالم، وريال مدريد هدف لأي لاعب، فإذا كنت تريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، عليك المجيء لريال مدريد.

«نيمار سعيد في باريس سان جيرمان، وعليه مواصلة اللعب بسعادة كما فعل مؤخراً، لأن هذا هو نيمار الذي يحب الجميع رؤيته».

وعن مارسيلو، أوضح: «الجميع يستحق فرصة جديدة، وأعتقد أنه يتطور مرة أخرى، ويفعل أشياءً هو الوحيد فقط القادر على القيام بها، آمل أن يعود مرة أخرى للمنتخب البرازيلي، وأن ينافس فيليبي لويس وأليكس ساندرو ولودي».

وبسؤاله عن رأيه في موقف زميله السابق رونالدينيو، الموجود حالياً في السجن في باراغواي، علق: «سننتظر لنرى ما سيقرره القاضي، لا أعتقد أنه شارك في أي شيء غير قانوني».