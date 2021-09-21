روبرتو مارتينيز مرشح لخلافة كومان في تدريب برشلونة

بدأت تقارير تشير إلى إمكانية تولي روبرتو مارتينيز تدريب برشلونة خلفاً لرونالد كومان نظراً لسوء النتائج وتواضع المستوى هذا الموسم.

ويحارب المدير الفني الهولندي للبقاء في منصبه، ولم يفده تعادل البارسا 1-1 أمس السبت مع غرناطة في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا أن جوان لابورتا رئيس النادي وضع عينه على مارتينيز الذي يتولى حالياً الإشراف على منتخب بلجيكا.

ويمتد عقد المدرب الإسباني مع الشياطين الحمر حتى يونيو القادم، وقد يعمل برشلونة على شراء عقده وجلبه إلى ملعب كامب ناو.

وخاض مارتينيز تجربة تدريبية جيدة مع إيفرتون قبل أن يتولى الإشراف على المنتخب البلجيكي عام 2016.

وفشل الإسباني في قيادة بلجيكا لتحقيق الأمجاد المأمولة في ظل تواجد جيل زاخر بالمواهب.

أسماء أخرى ارتبطت بتدريب برشلونة

يذكر أن جوردي كرويف وأنتونيو كونتي وتشافي هيرنانديز وأندريا بيرلو وإيريك تين هاغ وغيرهم ارتبطوا جميعاً بتدريب البارسا خلال الساعات الماضية.