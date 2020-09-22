روبياليس يرأس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في ولاية جديدة

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن لويس روبياليس أعيد انتخابه بالتزكية، للاستمرار رئيساً لولاية جديدة، مدتها أربعة أعوام.

وانسحب إيكر كاسياس، أسطورة الحراسة الإسبانية، من السباق على رئاسة الاتحاد، في يونيو الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد خبر إعادة انتخاب روبياليس، عبر «تويتر»، كما نشر أيضاً ردود فعل من مسؤولين في عالم كرة القدم، منهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي «فيفا».

وقال إنفانتينو: «مبروك لويس، أود تقديم الشكر إليك، وإلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على كل ما قمتم به من عمل خلال الأعوام القليلة الماضية، وفي الأشهر القليلة الماضية على وجه الخصوص».

وكان روبياليس «43 عاماً» قد تولى رئاسة الاتحاد الإسباني، في مايو 2018، خلفاً لآنخيل ماريا فيار، الذي أقيل بسبب اتهامات بالفساد.

وولد روبياليس في لاس بالماس، وبدأ مسيرته الكروية في بطولات مغمورة، بعد تدرجه في صفوف ناشئي فالنسيا وأتلتيكو مدريد، قبل أن ينهي مسيرته في الملاعب في هاميلتون أكاديميكال باسكتلندا.

ومن آوائل القرارات التي اتخذها روبياليس، بعد تولي رئاسة الاتحاد، كان الاستغناء عن خدمات مدرب منتخب إسبانيا، جولين لوبيتيغي، قبل كأس العالم 2018 في روسيا، عقب إعلان ريال مدريد تعيينه مدرباً.