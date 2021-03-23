رودجرز يحلم بإنجاز تاريخي مع ليستر سيتي

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، أن فريقه يتطلع لكتابة التاريخ وإحراز لقب كأس إنجلترا لأول مرة، بعد الفوز 3-1 على مانشستر يونايتد في ربع النهائي.

وبفضل ثنائية كليتشي إيهيناتشو وهدف يوري تيليمانس، تفوق ليستر على يونايتد ليصل إلى نصف نهائي المسابقة لأول مرة منذ 1982، وسيواجه ساوثهامبتون على بطاقة الظهور في النهائي.

وخسر ليستر في النهائي أربع مرات آخرها في موسم 1968-1969 عندما تعثر 1-0 أمام مانشستر سيتي، وأكد رودجرز أنه حان الوقت لإيقاف ذلك.

وقال المدرب: «نحن في نصف النهائي ولدينا فرصة للوصول إلى النهائي وكتابة التاريخ، بالنسبة للنادي فإن الوصول إلى النهائي والفوز باللقب سيمثل شيئاً استثنائياً حقاً، هذا اللقب لم يسبق للنادي إحرازه.

«ستكون مباراة صعبة في نصف النهائي لكن النادي لم يسبق له إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، لذا فإن النجاح في ذلك سيمثل أمراً استثنائياً».

وأشاد رودجرز بشجاعة فريقه قائلاً «تحلينا بالشجاعة أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا.. أنا سعيد من أجل اللاعبين.. أعتقد أننا حققنا فوزاً مستحقاً».