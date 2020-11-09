رودجرز يشيد بمرونة ليستر بعد تصدر الدوري الإنجليزي

أشاد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي بشخصية فريقه المبتلى بالإصابات بعد الفوز 1-0 على ولفرهامبتون واندرارز ليصعد لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبفضل ركلة جزاء نفذها المهاجم جايمي فاردي حقق ليستر فوزه الثالث في سبعة أيام عقب تغلبه 4-1 على ليدز يونايتد يوم الاثنين و4-0 على براغا في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وأبلغ رودجرز محطة "سكاي سبورتس": "اعتقد أنه أفضل انتصار هذا الأسبوع في ظل غياب العديد من اللاعبين خلال جدول شاق. كان الأداء رائعاً.

"نعرف أننا يجب أن نظهر المرونة أحياناً ولن تكون كل الخيارات متاحة دائماً وكلما عملنا جميعاً بتناغم كلما تأقلمنا مع الضغوط".

وافتقد ليستر جهود المدافع تشالار سويونغو ولاعب الوسط ويلفريد نديدي للإصابة ضمن آخرين.

وتابع رودجرز: "من المهم أن تكون الخطوات الأولى إيجابية في أي موسم واللاعبون أظهروا كفاءة ومرونة وهذا ما يريده المدرب".

ويتفوق ليستر سيتي الذي يملك 18 نقطة من ثماني مباريات، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير، وسيزور ليفربول عند استئناف الدوري يوم 21 نوفمبر الجاري بعد الفترة الدولية.