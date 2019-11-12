رودريغو يتطلع لإنهاء مسيرته في ريال مدريد

أكد الشاب رودريغو مهاجم ريال مدريد رغبته في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية مسيرته.

ويعيش البرازيلي الصاعد، فترة من النجاحات مع الملكي بعد تسجيله 5 أهداف في 6 مباريات.

وقال رودريغو في تصريحات إعلامية: "أنا سعيد للغاية بما أحققه مع ريال مدريد، الأمور تسير على ما يرام بشكل أسرع مما كنت أتوقع، أتمنى أن أستمر على نفس المنوال.

"لم أكن بحاجة إلى التكيف ولم أجد صعوبة في بداية رحلتي مع ريال مدريد، البرازيليون الموجودون في النادي منحوني بالفعل كل الاهتمام المطلوب، حتى أصبحت أحب المدينة والأجواء وكل شيء، مدريد تذكرني بساو باولو، إن كان الأمر بيدي لاستمريت هنا مدى الحياة".

ويتواجد صاحب الـ 18 عاماً، الآن رفقة منتخب البرازيل في الإمارات لخوض مباراة ودية أمام نظيره الكوري الجنوبي، ومن قبلها سيواجه الغريم الأرجنتيني في المملكة العربية السعودية.

وقال رودريغو حيال تواجده مع المنتخب: "من الرائع التواجد هنا، سأعمل بجد حتى أكسب ثقة المدرب، أتمنى أن أحصل على فرصة للمشاركة".

يذكر أن البرازيلي انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم، قادماً من سانتوس مقابل 45 مليون يورو.