روديجر: أنشيلوتي من أهم أسباب اختياري لريال مدريد

شدد المدافع الدولي الألماني أنتونيو روديجر اليوم الاثنين على الدور الكبير الذي لعبه المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في اختيار اللاعب الانتقال لريال مدريد.

وانتقل صاحب الـ 29 عاماً إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو بصورة رسمية في صفقة مجانية بعد وصول عقده مع تشيلسي إلى نهايته.

ووقع مدافع شتوتغارت وروما السابق على اتفاق سيربطه ببطل إسبانيا وأوروبا لمدة 4 مواسم قادمة.

ماذا قال روديجر خلال تقديمه؟

قال الألماني خلال مؤتمر تقديمه الرسمي اليوم في فالديبيباس: "المرة الأولى التي تم التواصل فيها كانت من خلال وكيل أعمالي مطلع سبتمبر الماضي، وفي المرة الثانية تحدثت إلى السيد أنشيلوتي في شهر أبريل.

"كانت تلك أهم لحظة، أن أتحدث إليه، حينها اتخذت قراري أني أردت العمل تحت إشرافه.

"قال أنه يريدني ويثق بقدراتي وأني سأساعد الفريق في ظل خبرتي وعمري، في نهاية المطاف، إنه السيد أنشيلوتي، يجب أن تقاتل من أجل فرض نفسك في مدريد وأنا مستعد لهذا الشيء."