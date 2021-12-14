روديغر في طريقه للانضمام إلى ريال مدريد مجاناً

قال موقع "فور فور تو" أن نجم الدفاع الدولي الألماني أنتونيو روديغر يبدو في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد مجاناً بعد نهاية الموسم الجاري قادماً من تشيلسي.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مع البلوز بحلول صيف العام المقبل، ولا يبدو أنه سيتوصل لاتفاق مع النادي اللندني حول التجديد.

وعرضت الإدارة على المدافع 140 ألف جنيه استرليني أسبوعياً لكنه قابل عرض التجديد بالرفض.

وتشير المعطيات إلى أن النجم الألماني سيحزم حقائبه صوب العاصمة الإسبانية بعد مسيرة امتدت لـ 5 مواسم في إنجلترا.

وتألق روديغر خلال الأشهر الأخيرة ولعب دوراً رئيسياً في فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

وتباطأ البلوز في تجديد عقود عدة مدافعين لديه هم تياغو سيلفا وأندرياس كريستنيسن وسيزار آزبيليكويتا الذين باتوا مرشحين لمغادرة النادي أيضاً خلال الصيف.