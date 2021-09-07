ريال مدريد وبايرن ميونيخ يتنافسان لضم روديغر

انضم ريال مدريد لغريمه بايرن ميونيخ في السعي للتعاقد مع المدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر نجم تشيلسي نهاية الموسم الجاري.

وقال برنامج "فيتشاخيس" الإسباني أن الناديين يريدان اللاعب الذي يسعى المدرب توماس توخيل لإقناعه بالبقاء مع البلوز من خلال التوقيع على عقد جديد.

ووصل الألماني إلى بطل أوروبا عام 2017 قادماً من روما، وتراجعت أسهمه حين كان فرانك لامبارد مدرباً بعدما كان أساسياً خلال أول موسمين مع الفريق.

وتألق روديغر بشكلٍ لافت منذ إشراف مواطنه توخيل على الفريق، وبات صاحب الـ 28 عاماً عنصراً أساسياً في تشكيلة البلوز منذ ذلك الحين.

وينتهي عقد نجم خط الدفاع مع تشيلسي مع نهاية الموسم الجاري، وبينما يسعى توخيل لإبقائه، يراقب ريال مدريد وبايرن ميونيخ التطورات على أمل الانقضاض وخطف اللاعب إن سنحت الفرصة.