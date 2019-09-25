روسيا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مدن سان بيترسبيرغ وميونيخ ولندن ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدءاً من 2021.

ومن المقرر أن تستضيف إسطنبول نهائي موسم 2019-2020 في 30 مايو القادم على ملعب آتاتورك.

وسيكون نهائي 2021 الثاني التي تستضيفه روسيا عقب استضافة موسكو للنهائي الذي فاز فيه مانشستر يونايتد على تشيلسي بركلات الترجيح على ملعب لوجنيكي في 2008.

واستضافت ميونيخ انتصار تشيلسي على بايرن ميونيخ في نهائي 2012، بينما سيقام نهائي دوري الأبطال للمرة الثامنة في ملعب ويمبلي.

وسيحتفل ملعب ويمبلي في 2023 بمرور 100 عام على افتتاح الملعب الأصلي في لندن.

وستستضيف مدينة إشبيلية نهائي الدوري الأوروبي 2021، بينما تستضيف بلفاست كأس السوبر الأوروبية في العام ذاته.

وذكر يويفا أن الدوري الأوروبي للمناطق، وهي بطولة جديدة، ستقام استناداً إلى المناطق الجغرافية وستشمل أول نسخة، التي ستقام في 2021، 32 فريقاً.

ويهدف هذا الدوري لإتاحة الفرصة للمزيد من الدول والأندية للمشاركة في البطولات القارية.

وستشهد النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، والتي ستبدأ في سبتمبر أيلول 2020، زيادة حجم الدرجات الأعلى. وبدلاً من 12 فريقاً، تلعب ضمن أربع مجموعات تتألف كل مجموعة منها من ثلاثة فرق، سيكون هناك 16 فريقاً في الدرجات الأولى والثانية والثالثة تتألف كل درجة منها من أربعة فرق.

ويتم وضع كل فريق في الدرجة الخاصة به استناداً إلى التصنيف العام، وهي خطوة يحتمل أن تنقذ بعض الفرق التي تواجه الهبوط من الدرجات التي تلعب فيها عقب موسم 2018-2019.