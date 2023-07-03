رومانو: بروزوفيتش إلى النصر السعودي مقابل 18 مليون يورو

تعاقد النصر السعودي مع النجم الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش اليوم الاثنين قادماً من إنتر ميلان في صفقة تصل قيمتها لقرابة 18 مليون يورو، وفقاً للصحفي الشهير فابريزيو رومانو.

وكشف رومانو عبر حسابه على موقع تويتر أن الكرواتي وقع على كشوفات النصر في عقدٍ يمتد حتى صيف عام 2026.

ويرحل لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عاماً عن النيراتزوري الذي لعب في صفوفه 8 سنوات منذ قدومه من دينامو زاغرب في 2015.

وكان بروزوفيتش يرغب في الانتقال إلى برشلونة، إلا أن النادي الإسباني لم يكن قادراً على توفير الأموال اللازمة لإتمام الصفقة بحسب تقارير سابقة.

أما النصر فكان مستعداً لدفع 23 مليون يورو نظير الحصول على توقيع اللاعب في بادىء الأمر، قبل أن يخفض عرضه إلى 18 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يتقاضى الكرواتي 100 مليون يورو على 3 مواسم لينضم إلى ركب النجوم الوافدين على الدوري السعودي.