رومانو: نغولو كانتي إلى اتحاد جدة مقابل 100 مليون يورو سنوياً

أكد الصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو اليوم الأربعاء أن النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي تجاوز الفحص الطبي تمهيداً لانتقاله إلى الاتحاد بطل الدوري السعودي في صفقة مجانية.

وسيتقاضى نجم ليستر سيتي السابق نحو 100 مليون يورو سنوياً في عقدٍ لمدة موسمين مع اتحاد جدة الذي ضم مواطنه الأيقونة كريم بنزيما في صفقة مجانية أخرى خلال الساعات الماضية.

الاتحاد يقتنص كانتي

وصل ممثلو بطل دوري روشن ليلة الثلاثاء إلى لندن لتجهيز عقد لاعب خط الوسط بحضور ممثلين من صندوق الاستثمار السعودي، على أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة بصفة رسمية قريباً.

وسينهي كانتي بالتالي مسيرة امتدت لسبعة مواسم مع تشيلسي حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017.

يذكر أن النجم الفرنسي لم يخض مع البلوز هذا الموسم أكثر من 9 مباريات بداعي الإصابة.