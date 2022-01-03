رومانو: هالاند لن يغادر بوروسيا دورتموند هذا الشهر

أكد الصحفي الموثوق فابريتيسو رومانو أن الهداف الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند لن يغادر بوروسيا دورتموند هذا الشهر رغم التقارير التي أشارت إلى غير ذلك.

وقال الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لن يرحل إيرلينغ هالاند في يناير، رغم بعض الشائعات، لم يقرر بعد وجهته المقبلة.

"لا يوجد أي اتفاق مسبق مع ريال مدريد أو برشلونة، السباق مفتوح من أجله، ولن يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله في يناير الجاري.

"كما أن وجود بند مرتبط برالف رانغنيك (مدرب مانشستر يونايتد) في عقده الحالي غير صحيح."

يذكر أن النجم البالغ من العمر 21 عاماً مرشح للرحيل عن دورتموند في ظل وجود شرط في عقده يسمح ببيعه مقابل 75 مليون يورو بدءاً من الصيف المقبل.