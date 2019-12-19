رومانيولي مطلوب من قبل أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

يحاول ميلان جاهداً تأمين عقد مدافعه آليسيو رومانيولي الذي تلقى اتصالات من عدة فرق أوروبية آخرها أتلتيكو مدريد الذي يعول على الفوز بالصفقة خلال الانتقالات الشتوية القادمة، إضافة إلى رغبة ملحة يبديها يوفنتوس في ضم المدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال موقع “كالتشيوميركاتو” أن دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو يراقب الإيطالي عن كثب ومنذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن صاحب الـ 24 عاماً يعد هدفاً رئيسياً للنادي الإسباني.

وأضاف أن المدير الفني الأرجنتيني معجب بأسلوب وقدرات رومانيولي، مبيناً أن مسؤولي النادي أجروا بالفعل اتصالات أولية لمعرفة نوايا الروسونيري واللاعب تمهيداً لضمه.

لكن الموقع لفت إلى أن ميلان يريد حماية قائده وتجديد عقده من أجل إنهاء شائعات انتقاله إلى العاصمة الإسبانية.

وختم أن زفونيمير بوبان مدير كرة القدم بميلان بدأ مفاوضاته مع مينو رايولا وكيل أعمال رومانيولي، للتوصل إلى اتفاق حول تجديد العقد.

وعلى الجبهة الأخرى محلياً، يرغب يوفنتوس في تدعيم خطه الخلفي بصفقة من جاره خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة “كورييري ديلو سبورت”، أن قائد ميلان بات هدفاً محورياً من قبل فريق “السيدة العجوز”، حيث يضعه البيانكونيري ضمن قائمة المطلوبين. ومن المقرر أن ينتهي عقد مدافع ميلان صيف عام 2022 بعدما جدد عقده في يونيو 2018.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم رغبة ميلان في تمديد عقد رومانيولي، إلا أن يوفنتوس مهتم بضمه ويتابعه منذ فترة.