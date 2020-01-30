روما يتعاقد مع كارليس بيريز من برشلونة

تعاقد روما مع كارليس بيريز مهاجم برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء الإجباري في يونيو القادم.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن النادي الكتالوني أنه بنص الاتفاق بين الناديين على قيام الجيالوروسي بدفع مليون يورو مقابل إعارة بيريز، مع قيام النادي الإيطالي بدفع راتبه وخيار الشراء الإجباري بقيمة 11 مليون يورو بالإضافة إلى 3،5 مليون على شكل متغيرات.

ويحتفظ البارسا وفقاً للاتفاق النهائي الذي جرى التوقيع عليه اليوم الخميس بحق الأسبقية بالحصول على خدمات بيريز في حال قرر روما بيعه خلال السنوات القادمة.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً إلى الفريق الأول في برشلونة في 19 مايو 2019 أمام آيبار في المباراة الأخيرة من الموسم الماضي، وقد شارك في 12 مباراة منذ ذلك الحين في جميع المسابقات.