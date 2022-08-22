فيديو: روما يتفوق على كريمونيزي بهدف سمولينغ

فاز روما على ضيفه كريمونيزي العائد لدوري الأضواء بهدفٍ دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين على أرضية ملعب أولمبيكو ضمن مواجهات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

ويدين الجيالوروسي بهذا الانتصار لنجم الدفاع الإنجليزي كريس سمولينغ الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 65 بعد شوط أول سلبي النتيجة.

روما ينتصر للمرة الثانية على التوالي

بهذا الفوز، رفع فريق العاصمة رصيده إلى 6 نقاط نقلته إلى المركز الثالث على سلم الترتيب العام بفارق الأهداف عن نابولي وإنتر ميلان صاحبي المركزين الأول والثاني بعد تفوقه في المباراة الأولى على ساليرنيتانا بالنتيجة ذاتها.

أما كريمونيزي فبقي رصيده خالياً من النقاط في المركز الثامن عشر من مباراتين.