روما يتواصل مع تشيلسي من أجل روميلو لوكاكو

سجل نادي روما الإيطالي اهتمامه رسميًا بالتعاقد مع مهاجم تشيلسي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أنه خارج حسابات المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو تمامًا.

وكان المهاجم البلجيكي قد أفسد عودته إلى إنتر ميلان بشكل دائم بسبب تواصله مع يوفنتوس الذي كان مهتمًا بضمه هذا الصيف، ولا يزال مستقبله غير واضح حتى الآن رغم بداية الموسم الجديد.

روما يريد لوكاكو وأبدى اهتمامه من خلال الاتصال مع تشيلسي

تواصل نادي روما بقيادة المدرب جوزيه مورينيو مع نادي تشيلسي ليؤكد على اهتمامه رسميًا بالتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لموقع "iITempo" الإيطالي، فإن مسؤولة من نادي روما تدعى لينا سولوكو متواجدة في لندن اليوم لبدء المفاوضات مع البلوز وللوصل إلى اتفاق بشأن التعاقد مع لوكاكو.