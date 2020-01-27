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روما يستعير كارليس بيريز من برشلونة

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:41
كارليس بيريز
كارليس بيريز

توصل برشلونة وروما إلى اتفاق مبدئي، يتيح للنادي الإيطالي الحصول على خدمات المهاجم كارليس بيريز خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة، وفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية.

وكان كيكي سيتيين مدرب البارسا قد أخبر بيريز، لاعب الفريق الرديف، بخروجه من حساباته.

وعلى الرغم من تبريرات سيتيين، إلا أن المقربين من بيريز، يعتقدون أن العملية بمنزلة مناورة من برشلونة للبحث عن مصادر مالية لتدعيم صفقة بديل لويس سواريز الذي قد يغيب حتى نهاية الموسم مبدئياً بداعي الإصابة.

Via SyndiGate.info


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