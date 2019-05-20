روما يسعى لاستعادة بنعطية

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة روما دخلت في مفاوضات مع مهدي بنعطية مدافع الدحيل بهدف إعادته لفريق العاصمة الإيطالية خلال السوق الصيفي القادم.

وخاض الدولي المغربي مع فريقه السابق يوفنتوس 60 مباراة بعد إعارته من بايرن ميونيخ، سجل خلالها 5 أهداف.

وتوج بنعطية قبل أيام بلقب كأس الأمير في قطر رفقة الدحيل، الذي انتقل إليه الشتاء الماضي، قادماً من يوفنتوس.

وقدم نجم الدفاع مستوى متميزاً خلال الفترة الأخيرة، علماً بأن سبق له اللعب رفقة روما موسم 2013-2014، كما حمل شارة القيادة في صفوفه.