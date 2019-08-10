روما يعرض على إنتر مبادلة دجيكو بإيكاردي

عرض روما على جاره إنتر ميلان إجراء صفقة تبادلية يحصل بموجبها النيراتزوري على أحد أهدافه، خلال فترة الانتقالات الصيفية، إيدين دجيكو.

ويرغب نادي العاصمة الإيطالية في الحصول على خدمات النجم ماورو إيكاردي، الذي خرج من حسابات المدير الفني أنتونيو كونتي وإدارة نادي إنتر.

وأشارت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية إلى أن روما مستعد لتقديم مهاجمه البوسني بالإضافة إلى 40 مليون يورو، مقابل إيكاردي.

وأضافت أن روما على استعداد لدفع راتب يصل إلى 7 ملايين يورو سنوياً للدولي الأرجنتيني.

في المقابل، يعتبر دجيكو أحد اللاعبين المطلوبين من قبل إنتر، إذ كان على رادار النادي تحسباً لفشل صفقة روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، ورغم نجاح النادي في ضم البلجيكي، إلا أن تقاريراً أشارت إلى استمرار اهتمامه بدجيكو.