روما يفوز مجدداً مع تواصل مسيرة نابولي المحبطة

أضاع روما ركلة جزاء وسجل من الأخرى السبت في طريقه للفوز 2-1 على ضيفه نابولي ضمن منافسات الدوري الإيطالي بعد أن سدد الضيوف مرتين في إطار المرمى لتتواصل مسيرة الفريق المحبطة.

وانتزع نابولي، الذي افتقد للمدرب كارلو انشيلوتي عقب طرده خلال التعادل 2-2 أمام أتالانتا الأربعاء الماضي، نقطتين فقط من اخر ثلاث مباريات لتتراجع آماله من جديد في المنافسة على اللقب.

وتركت الهزيمة نابولي برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، متراجعاً بفارق 11 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر.

على الجانب الآخر، تقدم روما للمركز الثالث برصيد 22 نقطة على الرغم من تواصل مشكلة الإصابات لديه.

وتوقفت المباراة لدقيقة واحدة بسبب هتافات مناوئة لمدينة نابولي، والتي تعتبر رسميا هتافات تمييزية على أساس المنطقة، خلال الشوط الثاني.

افتتح نيكولو زانيولو فريقه روما في المقدمة في الدقيقة 19 عندما مرر له ليوناردو سبيناتزولا الكرة ليسيطر عليها ويسدد في الشباك.

بعدها بدقائق، نال روما ركلة جزاء بسبب لمسة يد احتسبت على خوسيه كاييخون لكن أليكساندر كولاروف سدد ليتصدى الحارس أليكس ميريت.

وبدا أن هذا منح نابولي حافزاً جديداً وتم إبعاد رأسية من آركاديوش ميليك من على خط المرمى بواسطة كريس سمولينغ.

وسدد البولندي مرة أخرى في العارضة قبل أن يسدد بيوتر جيلينسكي في القائم خلال نفس التحرك بينما كان لزاماً على دريس ميرتينز أن ينهي الهجمة بشكل أفضل بعد أن سدد الكرة فوق العارضة.

ونال روما ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 55 بعد لمسة يد واضحة من ماريو روي لينفذها جوردان فيرتو هذه المرة وتسكن الشباك رغم محاولة ميريت اللحاق بها.

وسدد جاستن كلايفرت في العارضة قبل أن يسجل ميليك هدفاً لنابولي بعد تمريرة عرضية من هيرفينغ لوزانو أنهاها البولندي عند القائم البعيد ليمنح الضيوف بعض الأمل.

وطرد ميرت شيتن مدافع روما في الوقت بدل الضائع لكن ميليك أضاع الركلة الحرة التي نفذها نتيجة خطأ التركي.