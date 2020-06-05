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روما يقترب من ضم بيدرو

منشور 05 حزيران / يونيو 2020 - 12:10
بيدرو رودريغيز
بيدرو رودريغيز

ذكرت تقارير أن بيدرو رودريغيز، مهاجم تشيلسي قرر التوقيع لروما عقب انتهاء عقده نهاية الموسم الجاري.

ورغم ارتباط نجم برشلونة السابق بيوفنتوس وفالنسيا وريال بيتيس، إلا أن صحيفة “آس” الإٍسبانية ذكرت أمس أن روما هو الأكثر رغبة في صاحب الـ 32 عاماً ويبدو أن جهوده لإقناع اللاعب قد أثمرت.

وخرج بيدرو، الذي انضم إلى تشيلسي في 2015 من حسابات المدرب فرانك لامبارد الذي لم يشركه سوى 18 مرة في جميع المنافسات سجل خلالها هدفين فقط.

Via SyndiGate.info


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