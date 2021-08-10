روما يوافق على ضم تامي آبراهام مقابل 34 مليون جنيه

قالت شبكة "سكاي" أن روما توصل لاتفاق مع تشيلسي يقضي بالتعاقد مع المهاجم تامي آبراهام مقابل 34 مليون جنيه استرليني.

ولا يعتبر توماس توخيل مدرب البلوز الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 23 عاماً جزءاً أساسياً من خططه للموسم القادم.

ولم يشارك اللاعب كثيراً منذ إشراف المدير الفني الألماني على بطل أوروبا في يناير الماضي.

وكشفت الشبكة أن على المهاجم الشاب تحديد ما إذا كان يرغب بالانتقال لفريق العاصمة الإيطالية أم لا.

يذكر أن آبراهام قضى فترات إعارة في السابق في صفوف برايتون وسوانزي سيتي وأستون فيلا.

وسجل الدولي الإنجليزي 30 هدفاً في 82 مباراة مع تشيلسي، كما مثل بلاده 6 مرات وزار الشباك مرة وحيدة.