روميرو: بيرناردو سيلفا يعرض نفسه على برشلونة

بعد أن كان حديث سوق الانتقالات الصيف الماضي، وجد نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا نفسه مجددًا مرتبطًا بالانتقال إلى نادي برشلونة هذا الصيف بحسب التقارير الأخيرة.

ولطالما كان الدولي البرتغالي على رادار البلوغرانا لمدة طويلة، حيث كان على وشك الانضمام للبارسا الصيف الماضي، ولكن نظرًا للوضع المالي للنادي لم تنتهي الأمور كما يجب.

بيرناردو سيلفا يعرض نفسه على برشلونة

وفقًا للصحفي جيرارد روميرو عبر منصة "تويتش"، فإن النجم البرتغالي بيرنادرو سيلفا عرض نفسه من جديد على نادي برشلونة، على أمل أن ينتقل هذا الصيف إلى إسبانيا.

ومع ذلك، فإن البارسا لا يزال في وضع مالي صعب ويحتاج لبيع المزيد من اللاعبين، وهو ما سيؤدي في الغالب إلى الانسحاب من هذه الصفقة كما حدث تمامًا في الصيف الماضي.

وكان سيلفا قد قدم موسمًا رائعًا مع مانشستر سيتي هذا العام، حيث ساهم معهم في تحقيق الثلاثية التاريخية من خلال تسجيل 7 أهداف، وصناعة 8 تمريرات حاسمة خلال مشاركته في 55 مباراة في كافة المسابقات.

يشار إلى أن مستقبل بيرناردو سيلفا لا يزال موضع تكهنات حتى هذه اللحظة، حيث أن باريس سان جيرمان أبدى اهتمامه به أيضًا، وفي حال قرر الانتقال من السيتي فإن خيار برشلونة قد يكون ضربًا من الستحيل نظرًا للظروف الاقتصادية للنادي، وقد ينتهي به الأمر باللعب لصفوف النادي الباريسي.