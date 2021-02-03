رومينيغيه: بايرن قادم للفوز بلقب مونديال الأندية

أكد كارل هاينتس رومينيغيه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ أن العملاق البافاري سيذهب إلى قطر من أجل الفوز ببطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق غداً الخميس، حيث سيواجه الفائز من مباراة الدحيل والأهلي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وقال رومينيغيه في تصريحات لموقع النادي الرسمي: «كان مدربنا واللاعبون البارزون يجلسون في مكتبي لأنه بدا أن كأس العالم للأندية ستُلغى، طلبوا مني دعم فيفا في استضافة البطولة لأنهم أرادوا حقاً الحصول على فرصة تاريخية للفوز باللقب السادس في غضون بضعة أشهر، 6 ألقاب في عام واحد، فقط برشلونة هو الذي حقق هذا عام 2009، كان فيفا حاسماً وتمكن منظمو البطولة من تقديم خطة معقولة، الآن نتطلع إلى كأس العالم للأندية».

وأضاف «الرغبة في النجاح تشكل جزءاً من الحمض النووي لفريقنا، لطالما كانت الرغبة في الفوز بكل شيء جزءاً من فلسفة هذا النادي، ما زلت أذكر بالضبط كيف شرح لي زميلي يوب كابيلمان الأمر بعد أسابيع قليلة من وصولي إلى هنا عام 1974، قال لي أن الخسارة مرة واحدة مشكلة، والخسارة مرتين أزمة، والخسارة الثالثة تجعل المدرب في خطر. كان على كل جيل من لاعبي بايرن ميونيخ أن يواجهوا هذا الضغط من أجل تحقيق النجاح لأكثر من 50 عاماً، هي القوة العظيمة لنادينا وأمر دائماً ما يبرز الدافع الأكبر من المطالب الهائلة المفروضة عليه. كلاعب، شعرت دائماً بكل هزيمة شخصياً».

وشدد الرئيس التنفيذي على ضرورة «عدم التهاون ولو قليلاً، في المستقبل، نريد أن نستمر في إلهام جماهيرنا بكرة قدم ناجحة وجذابة، هدفنا هو الفوز بأسلوب بايرن ميونيخ، سنبقى جشعين بعد كأس العالم للأندية، لأن لدينا العديد من الأهداف الكبيرة في عام 2021».

يذكر أن بايرن ميونيخ سيكون حاضراً في الدوحة للمرة الحادية عشرة، بعد أن تواجد في المرات العشر السابقة من أجل خوض المعسكر الشتوي للفريق، وآخرها العام الماضي.