رومينيغيه: بايرن ميونيخ راضٍ عن صفقة كوتينيو

عبر كارل هاينز رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ عن رضاه التام هو وكل من في النادي عن التعاقد مع فيليبي كوتينيو.

وكان البرازيلي قد انضم إلى البافاري الصيف الفائت على سبيل الإعارة من برشلونة لموسم واحد، مع وجود بند يسمح لبايرن ضمه بشكل دائم نظير 120 مليون جنيه استرليني.

وفي حديثٍ مع صحيفة "كيكر" الألمانية، أبدى رومينيغيه رضاه عن نجم الوسط بقوله: "فيليبي لاعب عالي الجودة. ليس لديه عادات وأساليب النجوم، إنه شخص لطيف للغاية ويحظى بشعبية كبيرة داخل النادي."

ثم تابع: "نحن راضون جداً عن هذه الصفقة."

وشارك صاحب الـ 27 عاماً في 7 مباريات رفقة بطل الدوري الألماني في مسيرة البوندسليغا هذا الموسم، وقد سجل هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، وبدا تأثيره واضحاً مما يعزز احتمالية تفعيل بند الشراء في عقده.

ولكن رومينيغيه عاد وأكد أن هذا الأمر لن يتخذ فيه القرار الآن، فقال "سنقرر هذا الأمر في الوقت المناسب."

يذكر أن بايرن ميونيخ قد تعادل السبت مع أوغسبورغ بهدفين لكل منهما ضمن منافسات المرحلة الثامنة من البوندسليغا بمشاركة كوتينيو الذي أهدر هدفاً محققاً وحرم فريقه من الانفراد بصدارة جدول ترتيب البطولة.