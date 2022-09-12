رومينيغيه: برشلونة يتراجع ورحيل ميسي تسبب بالمشاكل

وجه الأسطورة الألمانية كارل هاينتز رومينيغيه رئيس بايرن ميونيخ السابق انتقاداً لاذعاً صوب برشلونة بسبب مشاكله الاقتصادية الحالية.

ويلتقي العملاقان في مواجهة حامية الوطيس غداً الثلاثاء على ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

ماذا قال رومينيغيه عن برشلونة ؟

وقال رومينيغيه في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: شكل البارسا نقطة مرجعية لفترة طويلة، وكان مثالاً يحتذى به، كثيراً ما تناقشت حول هذا الأمر مع أولي هونيس.

"لكن للأسف، تغيرت الأحوال خلال الأعوام الأخيرة، تلك المباراة الشهيرة في لشبونة (فاز بايرن فيها 8-2) كانت مؤشراً.

"كنا قلقين قبلها وتوقعنا مباراة متقاربة، لكننا استرخينا بعدها واحتسينا الجعة، بدا الأمر وكأننا نشاهد فيلماً.

"نتمنى أن يتكرر الأمر هذه المرة، وأن تكون أحاسيسنا مشابهة لتلك التي شعرنا بها في ذلك الوقت.

"لطالما اعتبرنا برشلونة وأكاديمية لا ماسيا مثالاً، وفازوا بالجائزة الكبرى المتمثلة بليونيل ميسي الذي أوصل النادي لمنزلة غير مسبوقة.

"لكن للأسف، تلاشت هذه الصورة مع مرور الزمن ودخل النادي في دوامة مالية.

"أعرف جوان لابورتا (رئيس برشلونة) جيداً، رفض البدء من جديد بتروٍ وصبر وفضل السرعة، وحتى الآن استطاع أن يظهر قوة الفريق الذي شكله.

"أعرف جوان... إنه شخص متفائل بطبعه، لكنه الشخص المناسب لاستلام دفة قيادة النادي الآن"