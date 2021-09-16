رومينيغيه: رحيل ميسي نزع الروح من برشلونة

يرى رئيس بايرن ميونيخ السابق كارل هاينتس رومينيغيه أن رحيل الأسطورة ليونيل ميسي صوب باريس سان جيرمان نزع الروح من برشلونة.

وحقق الفريق البافاري فوزاً كبيراً على مستضيفه البارسا بثلاثية نظيفة على ملعب كامب ناو يوم الثلاثاء الماضي في افتتاح مشوار الطرفين في دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال رومينيغيه عن رحيل ميسي ؟

وأشاد الإداري الألماني بأداء بايرن، حيث قال في تصريحات إعلامية: "استحق بايرن الفوز، من المبكر الحديث عن الطرف المفضل للفوز باللقب، الأمور تبدأ بالفعل منذ مرحلة خروج المغلوب.

"إذا نظرت إلى برشلونة، وما قدم اللاعبون من الناحية التكتيكية، رحيل ليو انتزع الروح من الفريق، يواجهون فترة صعبة، كان من الضروي بيعه حينما سنحت لهم الفرصة، لكن الدوري الإسباني سجل بنفسه هدفاً عكسياً جراء ما حصل."