رومينيغيه يتفهم اهتمام ريال مدريد بآلابا

علق كارل هاينتس رومينيغيه، المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ على إمكانية انتقال ديفيد آلابا لريال مدريد الموسم المقبل.

وأكدت تقارير في الأيام الماضية على وجود اتفاق يقضي بارتداء النمساوي قميص الفريق الإسباني بدايةً من الموسم القادم في صفقة انتقال حر.

وصرح رومينيغيه لشبكة سكاي ألمانيا، مساء الاثنين: ”ما زال آلابا لاعباً في بايرن ميونيخ، وهو شخص جاد جداً وفتى لطيف كلنا نحبه، إنه يستحق أن يتلقى أحسن معاملة حتى آخر يوم له في بايرن”.

وعن إمكانية انضمامه لريال مدريد قال: ” منذ الثاني من يناير، يمكن لديفيد أن يوقع مع أي فريق يريده، لا أعرف إن كان هناك اتفاق تم بينه وبين ريال مدريد أم لا، ولكن ريال نادي عظيم، وأتفهم سبب اهتمامه بالتعاقد مع آلابا”.

وبخصوص سوق الانتقالات في البايرن قال” لا يوجد سبب للشكوى، نحن نبلي بلاءً حسناً في جميع المسابقات، ما عدا الكأس، ونملك لاعبين مميزين في كافة المراكز”.