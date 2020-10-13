رومينيغيه يخشى إفلاس الأندية جراء فيروس كورونا

يخشى كارل هاينتز رومينيغيه، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، أن تواجه كرة القدم خطراً كبيراً، إذا استمرت إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير.

وقال رومينيغيه فى تصريحات لصحيفة «بيلد ام سونتاج» الألمانية، أنه فى حال إلغاء الموسم نظراً لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فإن هناك عدداً من الأندية لن تنجو من هذه الأزمة.

وجرت المراحل الأخيرة من الدوري الألماني الموسم الماضي بدون جماهير، لكن حالياً تم السماح بعودة المشجعين بشكل جزئي، إلا أن القرار النهائي في هذا الصدد في يد سلطات الصحة التي تستند قرارتها إلى معدل الإصابة بالعدوى على الصعيد المحلي.

وفي الوقت الذي تم السماح لبوروسيا دورتموند بحضور 11 ألفاً و50 مشجعاً مرتين خلال مباريات الموسم الحالي من البوندسليغا، فإنه لم يتم السماح بنفس الأمر لبايرن ميونيخ حتى 25 أكتوبر على أدنى تقدير.

فيما تم السماح لأندية أخرى بحضور عدد قليل من المشجعين خلال المباريات.

وأوضح رومينيغيه: «إذا لم تعد الجماهير قريباً للمدرجات، أخشى أن كرة القدم ستعاني من أضرار كبيرة.

«نتحدث بالفعل عن انخفاض الدخل بنحو 100 مليون يورو، في شتى أنحاء أوروبا، الأندية تخسر ما بين 50 و200 مليون يورو في الموسم، إذا لعبت بدون جماهير، من السهل معرفة إلى أي مدى يمكن للأندية تحمل ذلك».

ويخشى رومينيغيه اندثار ثقافة حضور الجماهير لمدرجات كرة القدم، مشيراً إلى أن الأمر برمته يتوقف على قرارات السلطات السياسية ومسؤولي الصحة.

وبالنظر إلى السيناريو الأسوأ وهو إلغاء الموسم، يخشى رومينيغيه من انهيار البوندسليغا، موضحاً: «العديد من أندية الدوري الألماني لن تنجو، لا يمكنني تخيل استمرار البوندسليغا بشكله الحالي في المستقبل، حتى في ضوء الظروف الحالية هناك تكهنات بأن بعض الأندية تواجه شبح الإفلاس».