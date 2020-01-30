رومينيغيه يكشف مصير سداسي بايرن ميونيخ

أوضح كارل هاينتز رومينيغيه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، موقف عدد من لاعبي الفريق، الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وهناك عدد من اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم صيف عام 2021، من بينهم مانويل نوير وديفيد آلابا وجيروم بواتينج وتياغو آلكانتارا وخافى مارتينيز وتوماس مولر.

وبشأن ذلك، قال أسطورة ألمانيا في تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت بيلد»: «سنعقد محادثات مع جميع اللاعبين في وقت ما، وسنستمع لما يريدونه بشأن مستقبلهم.

«بعد ذلك، سنتخذ قراراتنا بشأن هذه الأمور في وقت محدد، لذلك يتحتم على الجميع الانتظار ورؤية ما سيحدث».

وكان مولر قد تحدث مؤخراً عن مستقبله مع البافاري، قائلاً: «تركيزي منصب حالياً على تحقيق النجاح مع الفريق هذا الموسم، وفي الصيف سأتحدث مع الإدارة بشأن ذلك، لنرى كيف ستؤول الأمور حينها».

وتطرق رومينيغيه إلى الحديث عن مولر، قائلاً: «إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، ونحن بحاجة لأهدافه ومساعداته وروحه البافارية».

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مولر يرغب في الرحيل بسبب قلة مشاركاته منذ بداية الموسم، حيث أعلن عن رغبته في مغادرة الدوري الألماني وخوض تجربة جديدة، وتحديداً رفقة مانشستر يونايتد الذي تلقى منه عرضاً.

كما أبدى أولي غونار سولشاير اهتماماً بالحصول على خدمات النجم المخضرم الفائز بكأس العالم مع بلاده عام 2014 بالبرازيل.